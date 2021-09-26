Краснодар, 26 сентября, 2021, 21:27 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Краснодар» на своем поле обыграл «Сочи» в матче девятого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая 26 сентября на стадионе «Краснодар», завершилась со счётом 3:0.

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В составе победителей голевыми действиями отметились Эдуард Сперцян, Реми Кабелла и Гжегож Крыховяк (пенальти).

Отметим, что после девяти матчей в чемпионате России «Краснодар» пока занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 16 очков. Футболисты «Сочи», в активе которых 15 баллов, находятся на пятой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 26 сентября грозненский «Ахмат» на выезде обыграл «Ростов» в матче девятого тура чемпионата России по футболу. Встреча, которая прошла на стадионе «Ростов-Арена» в Ростове-на-Дону, завершилась победой гостей со счётом 2:1.