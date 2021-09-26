Минск, 26 сентября 2021, 21:03 — REGNUM Польша и Литва пытались вытеснить в Белоруссию в августе-сентябре более 8,5 тыс. беженцев, заявил 26 сентября госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в эфире телеканала ОНТ.
Вольфович добавил, что прежде чем их отправить в Белоруссию, «людей избивают, бьют электрошокером, и такие случаи происходят каждый день».
Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что белорусские власти якобы изыскивают и открывают новые пути нелегальной миграции на территорию Европейского союза.
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