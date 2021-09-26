Минск, , 21:03 — REGNUM Польша и Литва пытались вытеснить в Белоруссию в августе-сентябре более 8,5 тыс. беженцев, заявил 26 сентября госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в эфире телеканала ОНТ.

Граница Польши и Белоруссии Beentree

«Только за август-сентябрь пресечено более 700 попыток выдворения с территории Польши и Литвы на территорию Белоруссии. Более 8,5 тыс. беженцев пытались вытолкнуть поляки и литовцы на территорию республики», — сказал он.

Вольфович добавил, что прежде чем их отправить в Белоруссию, «людей избивают, бьют электрошокером, и такие случаи происходят каждый день».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что белорусские власти якобы изыскивают и открывают новые пути нелегальной миграции на территорию Европейского союза.

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