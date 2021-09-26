Нью-Йорк, США, 26 сентября, 2021, 20:53 — ИА Регнум. Netflix выложил в сеть фотографию актёра Кима Бодниа в образе ведьмака Весемира. Снимок был опубликован 26 сентября 2021 года на twitter-странице проекта сериала «Ведьмак».

Цитата из т/ф «Ведьмак». 2019. США — Польша Поединок

В комментариях к посту пользователи отметили, что Весемир в исполнении Бодниа внешне очень похож на старейшего ведьмака из игры «Ведьмак 3: Дикая охота» студии CD Project Red. Один из поклонников франшизы опубликовал сравнительный коллаж.

https://twitter.com/witchernetflix/status/1441847227731808256

https://twitter.com/pawpanasiuk/status/1441848827879755776

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Netflix выложил в сеть три трейлера второго сезона «Ведьмака». Главный продюсер шоу Лорен Хиссрич также подтвердила, что Netflix дал «залёный свет» третьему сезону шоу.