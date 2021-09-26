Анкара, , 20:43 — REGNUM Власти Турции хотели бы, чтобы США вывели свои войска из Ирака и Сирии. Об этом заявил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью американскому телеканалу CBS.

Реджеп Тайип Эрдоган Tccb.gov.tr

«Я бы хотел, чтобы они (военные США) ушли из Сирии и Ирака», — сказал глава государства, напомнив, что ранее власти США вывели свои войска из Афганистана.

По его словам, в Сирии и Ираке должны принимать решения местные власти, поэтому смысла оставаться иностранным военным в этих странах нет.

Как передавало ИА REGNUM, 24 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он возлагает серьёзные ожидания на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, которые пройдут 29 сентября в Сочи.