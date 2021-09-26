Москва, 26 сентября, 2021, 20:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в начале беседы с лидерами прошедших в Государственную думу партий услышал обмен замечаниями между Владимиром Жириновским (ЛДПР) и Сергеем Мироновым («Справедливая Россия»), после чего отметил мрачное чувство юмора лидера либерал-демократов. Фрагмент съемки, показанный в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 24», опубликовал в телеграм-канале журналист Дмитрий Смирнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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Так, когда глава государства зашёл в кабинет и услышал беседу депутатов, Жириновский заявил Миронову, что тому «нечего сказать», на что справедливоросс ответил, что «хорошо смеётся тот, кто смеётся последним».

«Последний перед арестом, в камеру идёт последний», — продолжил лидер ЛДПР.

«Владимир Вольфович, вы как-то мрачновато шутите, хотя сегодня день такой, в принципе, хороший», — сказал Жириновскому вошедший в кабинет Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Жириновский на встрече президента РФ Владимира Путина с лидерами партий заявил, что Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) тесно сотрудничает с «пятой колонной» и антироссийскими зарубежными центрами. Таким образом лидер ЛДПР осудил КПРФ за попытку организации «бунта» в Москве после выборов в Госдуму.

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