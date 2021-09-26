Путин назвал «мрачной» шутку Жириновского про арест
Москва, 26 сентября, 2021, 20:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в начале беседы с лидерами прошедших в Государственную думу партий услышал обмен замечаниями между Владимиром Жириновским (ЛДПР) и Сергеем Мироновым («Справедливая Россия»), после чего отметил мрачное чувство юмора лидера либерал-демократов. Фрагмент съемки, показанный в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 24», опубликовал в телеграм-канале журналист Дмитрий Смирнов.
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Так, когда глава государства зашёл в кабинет и услышал беседу депутатов, Жириновский заявил Миронову, что тому «нечего сказать», на что справедливоросс ответил, что «хорошо смеётся тот, кто смеётся последним».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Жириновский на встрече президента РФ Владимира Путина с лидерами партий заявил, что Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) тесно сотрудничает с «пятой колонной» и антироссийскими зарубежными центрами. Таким образом лидер ЛДПР осудил КПРФ за попытку организации «бунта» в Москве после выборов в Госдуму.
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