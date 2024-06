Вашингтон, 26 сентября, 2021, 20:37 — ИА Регнум. В сеть выложили информацию о новых играх, которые, как ожидается, появятся в каталоге сервиса PlayStation Plus в октябре 2021 года. Об этом 26 сентября сообщает портал Comicbook.

Октябрьский список опубликовал пользователь портала Dealabs billbil-kun, который ранее сообщил правдивую информацию о сентябрьском обновлении. Он написал, что подписчики сервиса, владеющие PlayStation 5, получат бесплатный доступ к игре Hell Let Loose. Обладатели PlayStation 4 смогут сыграть в Mortal Kombat X и PGA Tour 2K21.

Напомним, в сентябре 2021 года подписчики PS Plus получили доступ к Overcooked: All You Can Eat, Hitman 2 и Predator Hunting Grounds. Игры появились в каталоге сервиса 7 сентября.