Лос-Анджелес, США, 26 сентября, 2021, 20:25 — ИА Регнум. Крис Пратт и Аня Тейлор-Джой прокомментировали свои назначения на роли в будущем анимационном фильме на основе серии видеоигр Super Mario Bros. Об этом 26 сентября сообщает портал Cinema Blend.

Joseph Redfield Super Mario

«Когда я был ребенком, я жил в Лейк-Стивенс, штат Вашингтон, и рядом с моим домом была прачечная, в которой платили монетами, и игра Super Mario Bros., оригинальная аркадная игра. О, я любил эту игру», — сказал Пратт. Актёр признался, что однажды он украл монету из колодца желаний, чтобы сыграть в игру и пошутил, что с того времени он ждёт, что ему придётся ответить за этот поступок, поскольку тогда он украл чьё-то желание.

Аня Тейлор-Джой в свою очередь разместила в Instagram коллаж с изображением Принцессы Пич и фотографией, на которой актриса запечатлена в похожем образе.

https://www.instagram.com/p/CUL3-fFJ0KK/

https://www.instagram.com/p/CUNRoN5LpSD/

Напомним, мультфильм по играм Super Mario Bros. совместно с Nintendo снимет студия Illumination Entertainment. Ранее эта кинокомпания выпустила картины «Миньоны», «Гадкий я», «Зверопой», «Тайная жизнь домашних животных» и другие.