Дамаск, 26 сентября, 2021, 20:24 — ИА Регнум. Военнослужащие армии США в ходе операции в сирийской провинции Дейр-эз-Зор застрелили трех человек. Об этом 26 сентября сообщило агентство SANA со ссылкой на очевидцев.

The U.S. Army Военные США

По их словам, преступление было совершено на восточном берегу реки Евфрат во время высадки американского десанта. Отмечается, что военнослужащие США в селении Эш-Шахиль открыли стрельбу по жилым домам и хозяйственным постройкам.

По сведениям очевидцев, в результате происшествия погибли по меньшей мере три мирных жителя.

Отмечается, что операция военных США проходила при участии бойцов курдских формирований.

Как передавало ИА REGNUM, 25 сентября в министерстве национальной обороны Турции сообщили, что на северо-западе Сирии были ликвидированы шесть представителей Рабочей партии Курдистана (РПК), которые якобы готовили нападение на турецких военных в зоне операции «Оливковая ветвь».