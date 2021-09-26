София, 26 сентября, 2021, 20:20 — ИА Регнум. В Болгарии сотрудники полиции задержали мужчину, который пытался стереть надпись на памятнике Советской армии, сообщает газета «Монитор».

Ulgov.ru Памятник Советскому Солдату

Отмечается, что задержанный — 59-летний финансист Мартин Заимов, который в 2007 году был кандидатом на пост мэра столицы Софии.

В отделе полиции Заимов провел несколько часов, после чего был отпущен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Болгарии не раз оскверняли памятники советским воинам. Так, в октябре прошлого года вандалы осквернили памятник Советской Армии — освободительнице. Неизвестные черной краской нарисовали нацистские символы.

При этом стела уже не один раз подвергалась нападению вандалов — они раскрашивали ее в цвет героев американских комиксов, разрисовывали различными символами и надевали на головы статуям маски.