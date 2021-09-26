Полтава, Украина, 26 сентября, 2021, 20:05 — ИА Регнум. Автомобиль LADA Priora, в салоне которого находились тела трех человек, вытащили из реки Псел на Украине. Об этом 26 сентября сообщила пресс-служба нацполиции.

Mvs.gov.ua Полиция Украины

ДТП произошло 25 сентября в Миргородском районе Полтавской области. По предварительным данным, автомобиль с людьми съехал в реку с пригорка.

«Полиция установила личности погибшего водителя и двух пассажиров, — говорится в сообщении. — Все трое — жители с. Большие Сорочинцы Миргородского района».

По данному факту было начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких человек») Уголовного кодекса Украины.

Как передавало ИА REGNUM, 18 сентября в Белоцерковском районе Киевской области Украины автомобиль совершил столкновение с деревом.