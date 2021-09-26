Берлин, 26 сентября, 2021, 19:57 — ИА Регнум. В Германии результаты экзитполов на выборах в правительство не показали явного победителя, пишет Deutsche Welle.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Германия

Отмечается, что на выборах в консерваторы из блока ХДС/ХСС и социал-демократы набирают одинаковое количество голосов. По данным опросов избирателей, проведенным социологической службы Infratest dima, обе партии набирают по 25% голосов.

На третьем месте партия «Союз-90"/"зеленые», набравшая 15% голосов. Партия «Альтернатива для Германии» и Свободная демократическая партия (СвДП) набрали по 11% голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 26 сентября, прошли очередные выборы в бундестаг. По их итогам будет сформировано новое германское правительство во главе с новым канцлером — Ангела Меркель навсегда уходит с поста главы германского правительства.