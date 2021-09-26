Вашингтон, 26 сентября, 2021, 19:51 — ИА Регнум. Генри Кавилл подшутил над Кристофером Хивью, который во втором сезоне сериала «Ведьмак» исполнит роль известного персонажа из цикла романов Анджея Сапковского. Публикацию актёр разместил 26 сентября на своей странице в Instagram.

Иван Шилов ИА REGNUM «Ведьмак»

В начале поста актёр похвалил коллегу, а затем пошутил по поводу специфической внешности его героя. «Кристофер проявил необычайную храбрость во втором сезоне Ведьмака и решил сыграть своего персонажа Нивеллена без грима и визуальных эффектов», — написал Кавилл.

https://www.instagram.com/p/CUQf3qpITpr/

Для справки: Кристофер Хивью сыграет в продолжении «Ведьмака» Нивеллена — персонажа, который появляется во втором рассказе «Крупица истины» из сборника Анджея Сапковского «Меч предназначения». Зрители знают этого актёра по роли Тормунда Великаньей Смерти в сериале HBO «Игра престолов».