Москва, 26 сентября, 2021, 19:45 — ИА Регнум. Россия и Узбекистан устранили основные торговые барьеры между двумя странами, написал министр экономического развития РФ Максим Решетников в Instagram.

Zampolit.com Максим Решетников

«Исполнение поручений 21-го заседания межправкомиссии по экономическому сотрудничеству: 17 решены, еще 2 в работе. Устранили торговые барьеры между нашими странами, чтобы бизнесу было проще», — написал министр по итогам рабочей поездки в Ташкент.

Он добавил, что стороны также договорились о датах запуска проекта «Агроэкспресс» по ускоренной доставке сельхозпродукции из Москвы в Ташкент и обратно в рефрижераторном железнодорожном составе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Решетников заявил, что Минэкономразвития России направит 100 своих представителей в торговые представительства в 52 государствах.

Решетников отметил, что кадровый состав представителей Минэкономразвития начнёт формировать в ближайшее время. По его словам, для назначения на эту должность кандидату «потребуются и определённые навыки, и знание стран, и опыт, и так далее».