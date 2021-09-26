Решетников: Россия и Узбекистан устранили барьеры в торговле
Москва, 26 сентября, 2021, 19:45 — ИА Регнум. Россия и Узбекистан устранили основные торговые барьеры между двумя странами, написал министр экономического развития РФ Максим Решетников в Instagram.
Он добавил, что стороны также договорились о датах запуска проекта «Агроэкспресс» по ускоренной доставке сельхозпродукции из Москвы в Ташкент и обратно в рефрижераторном железнодорожном составе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Решетников заявил, что Минэкономразвития России направит 100 своих представителей в торговые представительства в 52 государствах.
Решетников отметил, что кадровый состав представителей Минэкономразвития начнёт формировать в ближайшее время. По его словам, для назначения на эту должность кандидату «потребуются и определённые навыки, и знание стран, и опыт, и так далее».