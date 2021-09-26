Ростов-на-Дону, 26 сентября, 2021, 19:33 — ИА Регнум. Грозненский «Ахмат» на выезде обыграл «Ростов» в матче девятого тура чемпионата России по футболу. Встреча, которая прошла 26 сентября на стадионе «Ростов-Арена» в Ростове-на-Дону, завершилась победой гостей со счётом 2:1.

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В составе победителей голевыми действиями отметились Виталий Лысцов и Игорь Коновалов (пенальти). У хозяев подя мяч забил Дмитрий Полоз.

Отметим, что после девяти матчей в чемпионате России «Ахмат» пока занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе 12 очков. Футболисты «Ростова», в активе которых шесть баллов, находятся на пятнадцатой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 26 сентября московский футбольный клуб «Динамо» обыграл казанский «Рубин» в домашнем матче девятого тура чемпионата России. Встреча, которая прошла на стадионе «Динамо», завершилась со счетом 2:0.