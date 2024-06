Вашингтон, 26 сентября, 2021, 19:31 — ИА Регнум. Компания Wizards of the Coast основала новую игровую студию. Об этом 26 сентября сообщает портал Comicbook.

Magic.wizards.com Magic: The Gathering

Офис студии расположен в городе Дарем (штат США Северная Каролина), она будет заниматься разработкой AAA-игр (масштабные дорогостоящие видеоигры топ-уровня), её первым проектом станет игра по вселенной Hasbro GI Joe («Бросок кобры»). Отмечается, что компанию возглавляют «ветераны индустрии», ранее работавшие в WB Games.

Напомним, в январе 2021 года в рамках реорганизации Hasbro поставила перед Wizards of the Coast задачу по развитию направления видеоигр. Компания известна, прежде всего, как издатель настольных ролевых и карточных игр франшиз Dungeons & Dragons и Magic: The Gathering.