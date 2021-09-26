Белград, 26 сентября, 2021, 19:27 — ИА Регнум. Власти Сербии в ходе обострения на административной линии с Косово и Метохией ведет себя сдержанно и ответственно, заявили 26 сентября в пресс-службе посольства России в Белграде по итогам поездки российского посла Александра Боцан-Харченко на линию разграничения.

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«В ходе поездки отмечено, что сербская сторона ведет себя предельно ответственно и сдержанно, последовательно реализует комплекс мер, утвержденных Советом национальной безопасности страны под председательством президента Александра Вучича», — говорится в сообщении.

В ходе поездки было констатировано, что единственный путь для разрешения ситуации — это возвращение к докризисному статус-кво.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация в Косово и Метохии обострилась после того, как Приштина 20 сентября отказалась признавать автомобильные номера центральной Сербии на территории Косово. Чтобы поменять номера на косовские, сербы, проживающие в крае, должны сначала принять гражданство сепаратистского образования.