Берлин, , 19:15 — REGNUM 26 сентября в Германии завершились выборы в бундестаг. Избирательные участки закрылись по всей стране в 18:00 по местному времени (19:00 по московскому времени).

Германия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В настоящее время на участках начался подсчет голосов избирателей.

Напомним, в нынешних парламентских выборах своих кандидатов выставили 47 политических объединений.

Всего за места в бундестаге боролись 6 211 кандидатов, в том числе 2 024 женщины.

Читайте также: В Германии проходят очередные выборы в бундестаг