Москва, 26 сентября, 2021, 19:11 — ИА Регнум. Законопроект о цифровом архиве позволит сократить издержки банков, считает глава комитета Госдумы VII созыва по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

«Не надо будет в огромных количествах закупать бумагу. Это огромная экономия, снижение издержек. А значит, и снижение, например, процентов», — цитируют Аксакова «Известия».

По его словам, соответствующий законопроект планируется разработать в новом созыве Госдумы.

Предполагается, что все данные «будут храниться на носителях». При этом он указал на необходимость надежно их защитить.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2020 году чистый процентный доход банков превысил 3,54 трлн рублей (+8,8% год к году), а чистый комиссионный — 1,28 трлн рублей (+9,6%), следует из презентации Банка России.

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