Большинство жителей Швейцарии высказались за легализацию однополых браков
Берн, 26 сентября, 2021, 19:08 — ИА Регнум. Большинство жителей Швейцарии на состоявшемся референдуме поддержали легализацию однополых браков, передает телекомпания RTS.
Иван Шилов ИА REGNUM
Легализация однополых браков
Так, по предварительным данным, соответствующую реформу одобрили 64,5% участников голосования. Окончательный результат будет опубликован позже сегодня, 26 сентября.
Измененный закон позволит гомосексуалистам вступать в брак, а также усыновлять детей.
Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года парламент Швейцарии одобрил законопроект, разрешающий официальное оформление однополых браков.
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