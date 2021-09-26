Берн, 26 сентября, 2021, 19:08 — ИА Регнум. Большинство жителей Швейцарии на состоявшемся референдуме поддержали легализацию однополых браков, передает телекомпания RTS.

Иван Шилов ИА REGNUM Легализация однополых браков

Так, по предварительным данным, соответствующую реформу одобрили 64,5% участников голосования. Окончательный результат будет опубликован позже сегодня, 26 сентября.

Измененный закон позволит гомосексуалистам вступать в брак, а также усыновлять детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года парламент Швейцарии одобрил законопроект, разрешающий официальное оформление однополых браков.

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