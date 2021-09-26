Исламабад, 26 сентября, 2021, 18:55 — ИА Регнум. В Пакистане в результате террористической атаки в юго-западной провинции Белуджистан погиб не менее один военный, сообщает 26 сентября «Синьхуа».

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Отмечается, что террористы атаковали контрольно-пропускной пункт погранвойск города Мач. В ходе боя один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября на западе Пакистана в провинции Белуджистан был совершен теракт. Взрыв произошел около военного блокпоста в городе Кветта. В результате инцидента погибли четверо военнослужащих, еще 19 пострадали.

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