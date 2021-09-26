Нью-Йорк, США, 26 сентября, 2021, 18:53 — ИА Регнум. Netflix выложил в сеть сразу три новых трейлера второго сезона сериала «Ведьмак». Ролики были опубликованы 26 сентября на портале Eurogamer.

Цитата из т/ф «Ведьмак». 2019. США — Польша Геральт

В одном из роликов создатели сериала, в частности, напомнили зрителям о событиях первого сезона «Ведьмака». В других поклонникам шоу показали нового персонажа и тревожную сцену с участием Геральта и Цири.

Напомним, эпизоды второго сезона «Ведьмака» появятся на сайте потокового сервиса Netflix 17 декабря 2021 года. Главные роли в сериале исполняют Генри Кавилл, Фрейя Аллан и Аня Чалотра.