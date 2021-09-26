Киев, 26 сентября, 2021, 18:49 — ИА Регнум. Украинского боксера Александра Усика с победой над британцем Энтони Джошуа поздравил президент Украины Владимир Зеленский. Слова поздравления украинский лидер опубликовал в Telegram-канале.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Украина возвращает свое! — отметил Зеленский. — Чемпионские титулы WBA, IBF, IBO, а также WBO — снова, как это и должно быть, принадлежат украинцу! Саня, спасибо! … Тяжелая, но потому еще более ценная победа. Браво, Чемпион!«

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября боксер Александр Усик победил британца Энтони Джошуа и стал обладателем титулов чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в поединке, проходившем в Лондоне.

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