Мокрый снег и высокая пожароопасность ожидаются в Новосибирской области
Новосибирск, 26 сентября, 2021, 18:46 — ИА Регнум. В Новосибирской области завтра, 27 сентября, в Купинском и Чистоозерном районах сохранится высокая пожароопасность (4 класса). Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.
Наталья Диева
Мокрый снег
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«27 сентября ночью ожидаются местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-восточный 3−8 м/с, температура воздуха 0…+2°C», — говорится в прогнозе синоптиков.
Напомним, что сегодня, 26 сентября, в Новосибирске выпал первый снег.