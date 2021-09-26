Новосибирск, 26 сентября, 2021, 18:41 — ИА Регнум. В Новосибирске 45 лет назад, 26 сентября 1976 года, самолёт Ан-2 врезался в хрущёвку. О событии напомнили «Новосибирские новости».

(сс) Dmitry Terekhov Ан-2

«Рано утром лётчик Владимир Серков, взлетев с аэродрома Новосибирск-Северный на одномоторном «кукурузнике», протаранил дом № 43/1 на ул. Степной. Так пилот хотел отомстить жене, которую подозревал в изменах. Её и их сына дома не оказалось. Но погибли и пострадали соседи. Эта история была засекречена почти 20 лет. Ни одна советская газета тогда не написала о ней», — уточнил муниципальный портал.

Отмечается, что авиакатастрофа «кукурузника» Ан-2 в 1976 году стала самой крупной в Новосибирске за всю его историю. Кроме пилота тогда погибли две молодые женщины и трое детей младше пяти лет. Ранения и ожоги получили 11 человек.