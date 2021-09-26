Москва, 26 сентября, 2021, 18:35 — ИА Регнум. Разговоры поставщиков и торговых сетей о росте цен на продукты питания лидер «Справедливой России» Сергей Миронов объяснил жадностью.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Картофель

«Крупные поставщики продовольствия и торговые сети вновь заговорили о грядущем резком повышении цен на продовольствие — мясо, овощи, макароны, гречку. Новый урожай якобы подорожает из-за повышения стоимости кормов, удобрения, ГСМ и роста цен продовольствия на мировом рынке. Лично мне эти аргументы не кажутся убедительными», — сказал Миронов.

Он увидел другие причины.

«Издержки, конечно же, растут, но в первую очередь «участники рынка» просто разгоняют панические настроения. Объясняется это банальной жадностью, стремлением взвинтить цены и заработать как можно больше денег», — считает Миронов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, российские производители муки, макарон и хлебобулочных изделий подготовили обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять меры по сдерживанию цен на пшеницу. Производители картофеля предрекают неурожай и тяжелую зиму.