В ЛНР сообщили о гибели военного после обстрела со стороны ВСУ
Луганск, 26 сентября, 2021, 18:31 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) открыли огонь из стрелкового оружия в направлении поселка городского типа Калиново (ЛНР). Об этом, как передает Луганский Информационный Центр, сообщило представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По последним данным, в результате обстрела со стороны украинских силовиков погиб военнослужащий Народной милиции (НМ) ЛНР.
«Получил ранение, несовместимое с жизнью, военнослужащий НМ ЛНР», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что беспилотный летательный аппарат ВСУ, направлявшийся в сторону поселка городского типа Калиново, сбили военнослужащие Народной милиции ЛНР.
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