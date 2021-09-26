Рим, 26 сентября, 2021, 18:25 — ИА Регнум. Дата чрезвычайного саммита G20 по ситуации в Афганистане пока не названа, заявил 26 сентября министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в эфире Итальянской национальной телерадиовещательной корпорации.

Turner.com G20

«Чрезвычайный саммит по Афганистану «двадцатки» состоится в ближайшее время, но дата пока не обнародована», — сказал он.

По его словам, в ходе проведенной в Нью-Йорке на полях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН встречи глав МИД были выявлены условия для созыва саммита лидеров стран во главе с премьер-министром Италии Марио Драги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что саммит G20 по Афганистану запланирован на 28 сентября.

Вершинин уточнил, что саммит G20, посвящённый ситуации в Афганистане, вероятнее всего, состоится 28 сентября. Заместитель главы МИД РФ не стал уточнять, кто будет представлять Россию на встрече.

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