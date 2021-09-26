Кемерово, 26 сентября, 2021, 18:22 — ИА Регнум. В Кемеровской области задержали браконьера. Об обнаруженном факте браконьерства сообщили сотрудники департамента лесного комплекса региона.

Цитата из м/ф «Шапокляк». Реж. Роман Качанов. 1971. СССР Браконьеры

Инспекторы департамента по Беловскому муниципальному району совместно с полицейскими оперативно выехали на место происшествия и задержали браконьера.

«Им оказался гражданин, не имеющий разрешения на охоту, застреливший лося. Напомним, сезон охоты на лосей будет открыт только 1 октября», — рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Причиненный ущерб животному миру Кузбасса оценивается в 240 тысяч рублей. Санкции по статье — штраф до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного, либо лишением свободы на срок до пяти лет.