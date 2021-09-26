Москва, 26 сентября, 2021, 18:20 — ИА Регнум. Безопасность главы Российской Федерации Владимира Путина, который в начале сентября несколько дней провел в Сибири, обеспечивается во время отдыха должным образом. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Kremlin.ru Владимир Путин

По его словам, российский лидер посетил космодром «Восточный» в Амурской области после Восточного экономического форума, а затем отправился на отдых в соседний регион, на территорию, которая «частично примыкает к Саяно-Шушенскому заповеднику».

Песков отметил, что «никто не может обуздать» дикую природу, поэтому безопасностью главы государства в таких условиях «занимаются постоянно те, кому это положено».

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