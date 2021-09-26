Москва, 26 сентября, 2021, 18:12 — ИА Регнум. В России с 1 октября вводится административная ответственность за непредставление резидентами отчетов о переводах денежных средств с использованием иностранных электронных кошельков, сообщает ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кошелек

За использование иностранного электронного кошелька при непредставленной отчетности предусмотрен штраф на сумму от 20% до 40% средств, зачисленных на кошелек за отчетный период.

Кроме того, при нарушении сроков представления отчетов о переводах будет вынесено предупреждение или назначен административный штраф в зависимости от количества дней нарушения сроков представления отчетов для граждан в размере от 300 до 3 тыс. рублей, должностных лиц в размере от 500 до 5 тыс. рублей, юридических лиц — от 5 тыс. до 50 тыс. рублей.

С 1 июля 2021 года начали действовать правила осуществления валютных операций с использованием иностранных электронных кошельков.

Напомним, что резидент не представляет налоговым органам отчет о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, по тому электронному средству платежа, которым резидент вправе распоряжаться, при условии, что общая сумма зачисленных средств за отчетный год не превышает сумму, эквивалентную в денежном выражении 600 тыс. рублей, или эквивалентную сумму в иностранной валюте.

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