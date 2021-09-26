Сочи, Краснодарский край, 26 сентября, 2021, 18:02 — ИА Регнум. Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем на 15-м этапе чемпионата «Формулы-1» Гран-при России в Сочи.

Формула 1

Второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». Третьим стал испанец Карлос Сайнс из «Феррари». Российский пилот Никита Мазепин из команды «Хаас» занял 18-е место.

Для Хэмилтона эта победа стала 100-й в «Формуле-1». Следующий этап сезона 2021 года пройдет в Турции с 8 по 10 октября.

Напомним, 15-й этап «Формулы-1» сезона-2021 Гран-при России прошел в Сочи с 24 по 26 сентября.

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