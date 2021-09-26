Луганск, 26 сентября, 2021, 17:57 — ИА Регнум. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вооруженных сил Украины (ВСУ), направлявшийся в сторону поселка городского типа Калиново, сбили военнослужащие Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом, как передает Луганский Информационный Центр, сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко, ссылаясь на данные разведки.

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По его словам, командование ВСУ активизировало разведку в зоне ответственности 24-й бригады.

«Вчера (25 сентября) нами обнаружен вражеский беспилотник типа квадракоптер, который … направлялся в сторону населенного пункта Калиново для ведения воздушной разведки… — рассказал Филипоненко. — Умелыми действиями наших военнослужащих беспилотник был сбит».

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что 24 сентября район села Лозовое (ЛНР) подвергся обстрелу со стороны ВСУ.