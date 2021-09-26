Первоуральск, Свердловская область, 26 сентября, 2021, 17:50 — ИА Регнум. Задержанным в Первоуральске Свердловской области рецидивисту и участковому уполномоченному полиции предъявили обвинение в совершении сексуальных действий против несовершеннолетней. Об этом сообщил журналистам старший помощник главы областного управления СКР Александр Шульга.

Sledcom.ru Следственный комитет

Им грозит до 20 лет колонии. Следователи будут добиваться заключения обоих под стражу. В ходе следствия предстоит выяснить причины и условия, из-за которых стало возможно совершение преступления. Проверят и обстоятельства приёма участкового в органы полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября девочка 2009 года рождения заявила полицейским, что против неё было совершено сексуальное преступление. Подозреваемых быстро задержали. «При подтверждении вины подозреваемых они понесут наказание в установленном законом порядке», — отметил глава пресс-службы областного главка МВД, полковник Валерий Горелых.