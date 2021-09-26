Село Хвастовичи, Калужская область, 26 сентября, 2021, 18:10 — ИА Регнум. Пожар произошёл в частном жилом доме в посёлке Еленский Хвастовического района Калужской области 26 сентября. В результате пожара погибли мужчина 1972 года рождения и женщина 1980 года рождения, которые проживали в доме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Место происшествия

По данному факту следственными органами проводится проверка. Следователем для установления обстоятельств произошедшего назначены судебно-медицинское и пожаро-техническое исследования, проводятся иные проверочные мероприятия.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.