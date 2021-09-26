Москва, , 17:47 — REGNUM Европейский союз никогда не отходил от принципов колониализма, присвоив себе право вмешиваться в дела других стран без всякого повода, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Мария Захарова Mid.ru

«Они (Евросоюз) не то что не забыли, они жили в этой парадигме, не забывая об этом ни на минуту. Внешние их заявления были о другом, а отношения к другим странам были именно построены на этом видении мира», — сказала она.

Захарова также выразила сожаление, что коллективный Запад «наделил и наделяет себя правами, в том числе заниматься судьбами мира, когда мир об этом не просит».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова заявила, что созданием трёхстороннего партнёрства, получившего название AUKUS, США, Австралия и Великобритания морально унизили Францию. Что касается союзников США по Североатлантическому альянсу, то создание AUKUS стало для них настоящим шоком, уверена Захарова.

Читайте также: Захарова оценила создание AUKUS