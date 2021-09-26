Минск, 26 сентября, 2021, 17:46 — ИА Регнум. Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1974 и достигло 530 203. Об этом БЕЛТА сообщили 26 сентября в пресс-службе министерства здравоохранения.

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«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 530 203 человека с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 4092.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 513 295 человек вылечились от нового заболевания и что всего в Белоруссии было проведено 8 395 148 тестов на SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Белоруссии было выявлено более 1,9 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.