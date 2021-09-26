Кемерово, 26 сентября, 2021, 17:42 — ИА Регнум. В Кемеровской области произошло очередное дорожно-транспортное происшествие с участием диких животных. Так, в Промышленновском округе в условиях плохой видимости ночью женщина-водитель не справилась с управлением и врезалась в лося. Женщина не пострадала, автомобиль получил повреждения, а лось погиб. Об этом ИА REGNUM рассказали в департаменте по охране объектов животного мира Кузбасса.

Знак «Дикие животные»

По официальным данным, в результате ДТП в 2021 году погибли 11 лосей и 10 косуль.

Инспекторы департамента совместно с ГИБДД просят водителей при движении по трассе обращать внимание на дорожные знаки «Дикие животные», которые сигнализируют о том, что лучше сбавить скорость и соблюдать бдительность, особенно ночью.

Специалисты уточнили, что в случае столкновения автомобиля с животным водителю необходимо вызвать сотрудников ДПС. Инспекторы составят соответствующий акт. Документы направят в страховую компанию владельца машины для дальнейшего возмещения ущерба. Самостоятельно ликвидировать животное и скрываться с места ДТП не рекомендуется.