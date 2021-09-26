Москва, 26 сентября, 2021, 17:40 — ИА Регнум. Правительство РФ пошло на поводу у миллиардеров, заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

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«К сожалению, такая робость прослеживается по ряду принципиальных моментов. В частности, по налогу на прибыль. Фактически, правительство пошло на поводу у миллиардеров и разрешило им еще подкопить жирка в это золотое для них время», — заявил Миронов.

По мнению парламентария, «с такими тепличными условиями и полумерами пора заканчивать».

"Страна, миллионы ее обездоленных граждан не могут ждать, пока кучка толстосумов за счет народных ресурсов разживется новыми миллиардами сверхдоходов», — уверен Миронов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в сентябре глава правительства РФ Михаил Мишустин провел встречу с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), чтобы обсудить последние инициативы Минфина по поводу дополнительного налогообложения добычи отдельных полезных ископаемых и прибыли компаний.

Минфин предлагает установить повышенную ставку на налог на прибыль, если она направляется не на капитальные вложения, а на выплату дивидендов. Ставка должна быть дифференцированной — 25−30% в зависимости от соотношения размера выплаты дивидендов за вычетом инвестиций к величине чистых активов компаний. В ходе дискуссии в правительстве согласились, что инициатива сыровата.

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