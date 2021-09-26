Первоуральск, Свердловская область, 26 сентября, 2021, 17:33 — ИА Регнум. В Первоуральске Свердловской области сотрудники полиции задержали участкового уполномоченного и рецидивиста. Их подозревают в сексуальном насилии над девочкой 2009 года рождения, сообщил журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

Насилие

Девочка обратилась за помощью к полицейским вечером 25 сентября. Подозреваемых оперативно установили и поймали. Один из них родился в 1980 году, работает помощником машиниста, а ранее был судим за угрозу убийством, разбой, кражу и убийство. Вторым оказался младший лейтенант 1988 года рождения, работавший в органах с мая 2020 года. В тот день он находился на выходном.

Материалы направлены в Следственный комитет. «При подтверждении вины подозреваемых они понесут наказание в установленном законом порядке», — сказал полковник Горелых.