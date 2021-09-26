Москва, , 17:32 — REGNUM Новый союз Австралии, Британии и США AUKUS наглядно показал Западу, как выглядит основанный не на праве, а на новых сочиненных правилах миропорядок, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Mid.ru

По ее словам, коллективный Запад постоянно «вбрасывает» в повестку новые правила, выдавая их за право. Все повторяют, что новый миропорядок будет основан на вот этих новых правилах, «и всем нравилось».

«Перестало нравиться, когда все столкнулись с этой концепцией на практике. Когда США, Великобритания и Австралия, не спросив никого, в один день придумали новый тройственный союз, который изменяет расклад в мире, в коллективной безопасности и международной стабильности», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре Австралия, Великобритания и США объявили о создании нового партнёрства в сфере безопасности — AUKUS. В рамках этого договора Австралия построит атомный подводный флот с применением американских технологий.

Новый формат партнерства Австралии, Великобритании и Соединенных Штатов (AUKUS) может вызвать интерес Евросоюза к сближению с Россией.

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