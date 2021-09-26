Новосибирск, 26 сентября, 2021, 17:32 — ИА Регнум. В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1763 пациента, в том числе 39 детей. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщил оперативный штаб региона.

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«В отделениях реанимации находятся 170 человек, на ИВЛ — 26 пациентов», — уточняется в оперативном сообщении. Всего в регионе сделано 2 498 724 теста на коронавирус.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Новосибирской области по данным на сегодня, 26 сентября, за минувшие сутки выявлено 164 случая заражения коронавирусом.