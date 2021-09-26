Новосибирск, 26 сентября, 2021, 17:25 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 26 сентября, за минувшие сутки выявлено 164 случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 168 случаев.

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«Скончались ещё одиннадцать пациентов: мужчины в возрасте 69 лет, 70 лет, 73 года, 87 лет и женщины в возрасте 44 года, 55 лет, 62 года, 64 года, 71 год, 79 лет, 82 года. Всего в регионе умерли 2938 человек», — сообщает оперативный штаб региона.

Всего на утро сегодня, 26 сентября, в Новосибирской области зарегистрировано 62 867 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 5149 детей; 50 076 пациентов выздоровели (+35 за сутки).

Отметим, что днём ранее за сутки выздоровели 110 новосибирцев с коронавирусом.