Москва, 26 сентября, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Динамо» на своем поле обыграл казанский «Рубин» в матче девятого тура чемпионата России. Встреча, которая прошла на стадионе «Динамо», завершилась со счетом 2:0.

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В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Даниил Фомин и Вячеслав Грулев.

Отметим, что после девяти матчей в чемпионате России «Динамо» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. Футболисты казанского «Рубина», в активе которых 14 баллов, находятся на пятой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 25 сентября санкт-петербургский «Зенит» обыграл самарские «Крылья Советов» в домашнем матче девятого тура чемпионата России. Встреча, которая завершилась со счетом 2:1, проходила в Санкт-Петербурге.