Брюссель, 26 сентября, 2021, 17:08 — ИА Регнум. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Белград и Приштину принять меры по деэскалации конфликта в Косово, говорится в сообщении европейского дипломата.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Любые дальнейшие провокации или односторонние и нескоординированные действия будут неприемлемы», — говорится в сообщении.

Боррель добавил, что поддерживает контакты с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом по данному вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация в Косово и Метохии обострилась после того, как Приштина 20 сентября отказалась признавать автомобильные номера центральной Сербии на территории Косово. Чтобы поменять номера на косовские, сербы, проживающие в крае, должны сначала принять гражданство сепаратистского образования.