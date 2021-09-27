27 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили слова советника главы офиса президента Украины о том, что Киев достиг военного паритета с Москвой.

Елизавета Коробова, , 07:35 — REGNUM Заявление советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что Киев достиг военного паритета с Москвой и у России больше нет решающего преимущества, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 26 сентября в социальной сети Facebook.

Центр. ВСУ. Украина. Донбасс Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Якобы агрессор опять не пришёл на войну, но видимость войны нужно изображать, поэтому украинские вояки продолжают бряцать своим оружием, доказывая своему населению свою важность», — указывает Лариса И.

Многие пользователи отмечают, что всё, что могут делать украинские власти, — это рассказывать о своих «достижениях», в то время как реальное положение дел в украинской армии оставляет желать лучшего.

«Удобная такая получается гражданская война для Украины. Агрессор кто-то там, где-то там, а они во власти якобы животы надрывают, а на самом деле денежки зарабатывают на глупых гражданах, которые верят во всю эту милитаристскую чепуху», — считает Михаил И.

Некоторые комментаторы отмечают, что украинские власти, судя по всему, поверили в ту картинку, которую они так старательно рисовали для населения страны. Тем не менее граждане не рекомендуют украинцам проверять свой паритет на деле, иначе это может закончиться трагедией для Украины.

Солдаты ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Киевским заявителям, как и дуракам, закон не писан. Если глупому клоуну не бьют морду, то это вовсе не значит, что он сильный и его все боятся», — отмечает Владимир М.

«Это кому они заявили? Своему оболваненному Киевом несчастному народу? Или для американских СМИ? Или уже сами поверили в своё изображение всесильных вояк? Попробуйте с нами помериться своим паритетом, может, на этом и успокоитесь», — обращается Тамара С.

Часть людей считает, что крайне глупо сравнивать современную модернизированную российскую армию со старым осколком некогда великой советской военной машины.

«У меня на фоне этого один вопрос: когда последний раз в украинскую армию поступало новое вооружение? Думаю, ещё при СССР, но и то большую часть они распилили на металл либо же продали России, что не успели распилить. И сейчас они что-то несут про паритет с нашей армией? Вы серьёзно? А чего же тогда не берёте Крым назад и Донбасс? Паритет паритетом, а в одном месте щемит», — пишет Sergey N.

Ряд пользователей указывает на то, что будь у российских военных желание, то они прошли бы сквозь Украину, как нож сквозь масло и не встретили бы на своём пути вообще никакого сопротивления.

Танк, раскрашенный в цвета украинского флага. Киев

«Нет, ну несколько лет ржать не смогут даже инженерные войска над украинскими фортификациями. Два-три часа, конечно, будут валяться в конвульсиях, но не больше. ВКС не сможет нанести ощутимого удара, а ВМФ вообще не найдет украинский москитный флот. РВСН впадет в ступор. Потому что никто просто не поймёт, куда там стрелять вообще надо, нет никого и ничего», — поделился своим мнением Дмитрий Ш.

Напомним, 25 сентября советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил в эфире телеканала «Украина 24» о том, что Киев достиг военного паритета с Москвой и у России больше нет решающего преимущества.