Елизавета Коробова, 27 сентября 2021, 07:35 — REGNUM Заявление советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что Киев достиг военного паритета с Москвой и у России больше нет решающего преимущества, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 26 сентября в социальной сети Facebook.
«Якобы агрессор опять не пришёл на войну, но видимость войны нужно изображать, поэтому украинские вояки продолжают бряцать своим оружием, доказывая своему населению свою важность», — указывает Лариса И.
Многие пользователи отмечают, что всё, что могут делать украинские власти, — это рассказывать о своих «достижениях», в то время как реальное положение дел в украинской армии оставляет желать лучшего.
«Удобная такая получается гражданская война для Украины. Агрессор кто-то там, где-то там, а они во власти якобы животы надрывают, а на самом деле денежки зарабатывают на глупых гражданах, которые верят во всю эту милитаристскую чепуху», — считает Михаил И.
Некоторые комментаторы отмечают, что украинские власти, судя по всему, поверили в ту картинку, которую они так старательно рисовали для населения страны. Тем не менее граждане не рекомендуют украинцам проверять свой паритет на деле, иначе это может закончиться трагедией для Украины.
«Киевским заявителям, как и дуракам, закон не писан. Если глупому клоуну не бьют морду, то это вовсе не значит, что он сильный и его все боятся», — отмечает Владимир М.
«Это кому они заявили? Своему оболваненному Киевом несчастному народу? Или для американских СМИ? Или уже сами поверили в своё изображение всесильных вояк? Попробуйте с нами помериться своим паритетом, может, на этом и успокоитесь», — обращается Тамара С.
Часть людей считает, что крайне глупо сравнивать современную модернизированную российскую армию со старым осколком некогда великой советской военной машины.
«У меня на фоне этого один вопрос: когда последний раз в украинскую армию поступало новое вооружение? Думаю, ещё при СССР, но и то большую часть они распилили на металл либо же продали России, что не успели распилить. И сейчас они что-то несут про паритет с нашей армией? Вы серьёзно? А чего же тогда не берёте Крым назад и Донбасс? Паритет паритетом, а в одном месте щемит», — пишет Sergey N.
Ряд пользователей указывает на то, что будь у российских военных желание, то они прошли бы сквозь Украину, как нож сквозь масло и не встретили бы на своём пути вообще никакого сопротивления.
«Нет, ну несколько лет ржать не смогут даже инженерные войска над украинскими фортификациями. Два-три часа, конечно, будут валяться в конвульсиях, но не больше. ВКС не сможет нанести ощутимого удара, а ВМФ вообще не найдет украинский москитный флот. РВСН впадет в ступор. Потому что никто просто не поймёт, куда там стрелять вообще надо, нет никого и ничего», — поделился своим мнением Дмитрий Ш.
Напомним, 25 сентября советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил в эфире телеканала «Украина 24» о том, что Киев достиг военного паритета с Москвой и у России больше нет решающего преимущества.