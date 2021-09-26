Киев, 26 сентября, 2021, 16:54 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине выявили 4647 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 сентября сообщает украинский минздрав.

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Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 достигло 2 392 397.

Кроме того уточняется, что за минувшие сутки на Украине от COVID-19 скончались 69 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 55 626.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 2 244 192 человека вылечились от нового заболевания.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее на Украине выявили более 8 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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