Москва, 26 сентября, 2021, 16:48 — ИА Регнум. Компания Газпром, которая готова экспортировать еще больше голубого топлива в Европу, полностью соблюдает взятые на себя обязательства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Выполняет (Газпром) полностью свои обязательства, — заявил представитель Кремля. — Ни у кого нет никаких абсолютно претензий».

При этом Песков добавил, что российский Газпром заинтересован и далее заключать новые контракты на поставку голубого топлива.

Как передавало ИА REGNUM, 24 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что подорожание газа на европейских биржах — якобы следствие развязанной Газпромом энергетической войны.