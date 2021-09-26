Берлин, 26 сентября, 2021, 16:45 — ИА Регнум. В Берлине явка на выборах в парламент Германии к 13:00 мск составила 27,4%. Об этом сообщает портал Stern со ссылкой на столичную избирательную комиссию.

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Отмечается, что явка к указанному времени чуть превысила показатели предыдущих выборов в бундестаг в 2017 году (27,2%).

Уточняется, что избирательный процесс на 2257 участках в Берлине проходит спокойно.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 26 сентября, проходят очередные выборы в бундестаг. По их итогам будет сформировано новое германское правительство во главе с новым канцлером — Ангела Меркель навсегда уходит с поста главы германского правительства.

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