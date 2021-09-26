Кемерово, 26 сентября, 2021, 16:42 — ИА Регнум. Прокуратура Кемеровской области взяла на контроль проведение процессуальных проверок по факту дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли люди. Об этом ИА REGNUM сообщили в самом ведомстве.

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«В городе Белово 25 сентября около 23:00 (время местное) произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого погибли три человека, а также получили повреждения, в том числе двое несовершеннолетних, — уточнили в прокуратуре. — Также в городе Белово 26 сентября на автодороге Белово — Новый Городок водитель автомобиля ВАЗ — 2106 на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 10-летнего ребенка, в результате он скончался на месте».

В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП.