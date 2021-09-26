Лондон, , 16:39 — REGNUM Весть о новом военном объединении AUKUS стала настоящей бомбой в информационном, политическом и особенно дипломатическом пространстве. Представляя альянс, страны-участницы отдали лидерскую роль США и лично Джо Байдену. Однако эксперты отмечают нюанс — в аббревиатуре союза США плетутся в конце. А вот центральное место в названии отдано UK — Соединённому Королевству.

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Нет никаких сомнений, что новое милитари-объединение — это продолжение неоимперской концепции Британии, заверили в Институте РУССТРАТ. Сразу после Brexit Лондон запустил переоснащение флота, причём не только своего, а всего Британского Содружества наций. Чтобы стать новым планетарным полюсом, Лондону нужна силовая поддержка, но в одиночестве Туманный Альбион создание нового Великого флота не потянет.

Королевский Австралийский ВМФ ещё несколько лет назад объявил о вводе в строй нескольких ударных эскадренных миноносцев типа «Хобард», основным вооружением которых станут крылатые ракеты Томагавк. Корабли будут самыми мощными эсминцами за всю историю австралийского флота, к тому же впервые предназначенными для нападения, а не для обороны.

Тоже самое касается громкого разрыва контракта с французскими кораблестроителями. Тихие и медленные оборонительные подлодки от Naval Group Австралии больше не нужны, а американские верфи будут строить для Канберры более мощные суда, способные к дальним походам.

Надо понимать, что в Лондоне окончательно констатировали отставку США с поста мирового гегемона и теперь нацелились на Китай, ради чего и собирают огромный флот на Тихом океане, отметили в Институте РУССТРАТ.